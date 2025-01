Cuestión nº 10. El ejército no puede participar en procesiones y otras manifestaciones de carácter religioso

Grup Antimilitarista Tortuga.

En este artículo el Grup Antimilitarista Tortuga continúa su labor de desmontar razonadamente las tesis expuestas por el ejército en su panfleto apologético «Las claves del porqué». Argumentaremos, en concreto, contra las ideas exhibidas en su décimo capítulo: «El ejército no puede participar en procesiones y otras manifestaciones de carácter religioso», que copiamos íntegro más abajo.

a: Aunque España es un estado aconfesional, la presencia militar en este tipo de actos religiosos tiene una gran demanda y es muy valorada por la sociedad civil.

Respuesta: Nos consta que hay cofradías de Semana Santa y organizaciones confesionales similares que demandan la presencia de militares en sus actos con el fin de «embellecerlos» o realzarlos. Se nos hace difícil ponernos en la mentalidad de las personas que integran esos grupos religiosos para poder entender qué consideran que aporta a sus celebraciones religiosas la presencia de uniformados armados. Hasta donde podemos entender, la religión cristiana católica predica el amor, el perdón a los enemigos y el poner la otra mejilla; no el matar a tiros a los oponentes. Nos sorprende que la propia institución católica no denuncie y cierre la puerta a esta gran incongruencia.

Por otra parte, que concretas organizaciones católicas lo soliciten no ha de llevar a la conclusión de que tales participaciones «son intensamente demandadas». Mucho menos al triunfalista argumento de que «son muy valoradas por la población civil». La inmensa mayoría de la sociedad española no se ubica en el espectro de creencias religiosas e ideológicas de donde parte esta demanda. Es de creer que esa presumida buena valoración se circunscribe únicamente a reducidos sectores sociales del catolicismo conservador a los que el ejército complace de la forma más sectaria. Porque no nos consta la presencia del ejército, por ejemplo, en ceremonias religiosas de iglesias cristianas protestantes o de la numerosa comunidad musulmana, algo, ésto último, a lo que, mucho nos tememos, los propios mandos de las fuerzas armadas se negarían en redondo.

En cualquier caso, como el panfleto militar reconoce, España es un estado aconfesional, hecho que por sí solo niega todo sentido al compromiso del ejército con actividades confesionales de cualquier tipo.

b: Hay altos tribunales españoles que establecen la legalidad de la participación militar en actos religiosos.

Respuesta: Como sabe cualquier persona que haya estudiado filosofía en la enseñanza media, legalidad no es sinónimo ni de ética, ni de moralidad. Que un tribunal dictamine que algo no es ilegal, no lo convierte ni en justo ni en oportuno. Y viceversa. En cualquier caso, que los altos tribunales del estado español se hayan visto obligados a juzgar por partida doble esta cuestión es indicativo de la dudosa legitimidad de la presencia militar en actos religiosos. Por último cabe referirse a que los altos jueces españoles, uno de esos poderes fácticos que, como el ejército, controlan los resortes del estado, a causa de su habitual compromiso con ideologías conservadoras, e incluso más que conservadoras y su dependencia de los partidos políticos que allí los instalan y mantienen, nos inspiran escasa credibilidad y nos parecen una instancia muy insuficiente para considerar qué es lo correcto y lo incorrecto.

c: El ejército ha participado tradicionalmente en este tipo de eventos.

Respuesta: Efectivamente, esta colaboración entre el catolicismo conservador y el ejército español tiene hondas raíces. En concreto, la edad de oro de la simbiosis entre ambas instituciones hay que buscarla en ese periodo de nuestra historia en el que España era una dictadura militar a la que la conferencia episcopal patria prestaba colaboración total. Militares y religiosos hechos uña y carne. Un dictador militar de comunión diaria y una ideología oficial por algo llamada «nacional catolicismo». Esa es la «tradición» de la que bebe la actual participación militar en actos religiosos, hecho que resulta netamente indicativo de la permanencia de la mentalidad franquista en el ejército español de hoy día.

CUESTIÓN N.º 10. El Ejército no puede participar en procesiones y otras manifestaciones de carácter religioso

Aunque España es un estado de carácter aconfesional, las FF.AA y las FCSE han participado tradicionalmente en procesiones y otros actos de carácter religioso. Estas participaciones son intensamente demandadas por grupos, asociaciones, fundaciones y cofradías en todo el territorio nacional y son muy valoradas por la sociedad civil. Este hecho fue recurrido en el año 2012 por una asociación de militares con el argumento de que constituía un gasto superfluo al margen de la misión de los ejércitos, si bien la mayor parte de los costes de estas participaciones eran sufragados por las propias cofradías.

El Tribunal Supremo desestimó el recurso al declarar conforme a derecho la Disposición Adicional Cuarta del Reglamento de Honores Militares que regula la participación de las FF.AA en honras fúnebres y celebraciones de carácter religioso, suscribiendo la sentencia 34/2011 de 28 de marzo del Tribunal Constitucional en este mismo sentido. La participación de los militares en tales actos será siempre con carácter voluntario, respetando así el ejercicio del derecho a la libertad religiosa.

Ver también:

0-Las claves de la apuesta por un mundo sin ejércitos. Respuesta al prólogo del argumentario militar.

https://antimilitaristas.org/Las-cl...

Cuestión nº 1. Las inversiones en defensa van en detrimento de las correspondientes a sanidad y educación.

https://antimilitaristas.org/Cuesti...

Cuestión nº 2. La inversión para la adquisición de los nuevos vehículos blindados 8x8 detrae recursos para gasto social.

https://antimilitaristas.org/Cuesti...

Cuestión nº3. Los gastos en armamento y sistemas de defensa en España son inútiles, pues no se emplean en guerras y llegan a ser obsoletos sin haber sido utilizados realmente:

https://antimilitaristas.org/Cuesti...

Cuestión nº4. El gasto militar en España es un gasto absurdo si se forma parte de alguna organización defensiva supranacional:

https://antimilitaristas.org/Cuesti...

Cuestión nº5. Con el importe de un carro de combate Leopardo podrían adquirirse 440 respiradores:

https://antimilitaristas.org/Cuesti...

Cuestión nº6. El ejército no puede vencer pandemias ni evitar catástrofes:

https://antimilitaristas.org/Cuesti...

Cuestión nº7. España no tiene ninguna amenaza directa que la ponga en riesgo de un conflicto que haga necesario tener unas Fuerzas Armadas:

https://antimilitaristas.org/Cuesti...

Cuestión nº 8. Los ejercicios, maniobras y actividades de instrucción militar causan agresiones al medioambiente, contaminan y dañan la flora y la fauna en los campos de tiro y maniobras y zonas de instrucción:

https://antimilitaristas.org/Cuesti...

Cuestión nº 9. El ejército no debiera tener presencia en espacios educativos o de ocio infantil con la excusa de que es una profesión más: https://antimilitaristas.org/Cuesti...

Cuestión nº 11. El ejército no es una institución democrática y, por ello, no tiene cabida en una sociedad libre y democrática:

https://antimilitaristas.org/Cuesti...

Cuestión nº 12 (última). La participación militar en la resolución de conflictos, lejos de solucionar el conflicto, genera nuevos problemas: muertos, refugiados, violaciones, etc.: https://antimilitaristas.org/Cuesti...

Hemeroteca de Insumissia: Mentiras para justificar el ejército español (del 1 al 10):

https://antimilitaristas.org/Mentir...