El enemigo más letal del ejército de EEUU en las últimas guerras es el suicidio

AMADO HERRERO

Más de 45.000 miembros del Ejército de Estados Unidos se han quitado la vida en los últimos seis años. Eso significa que cada año mueren por su propia mano más militares de los que caen en combate en Irak o Afganistán. Además, las estadísticas acumuladas en la última década reflejan una preocupante tendencia al alza, tanto entre soldados en activo como en veteranos. Parte del esfuerzo que las autoridades han iniciado para atajar el problema pasa por comprender su naturaleza. Por eso recientemente investigadores de la Universidad de Hawaii -en colaboración con el departamento de Defensa- han publicado una investigación que repasa casi 200 años de datos sobre suicidios en el ejército norteamericano.

El análisis, que aparece en la revista médica JAMA Network Open, revela que ese aumento es un fenómeno reciente, especialmente en tiempo de guerra. En el periodo 1840-1940 los suicidios entre las tropas en activo siempre disminuyeron durante los periodos de conflicto (Guerra de Secesión, Guerra de Cuba y Primera Guerra Mundial) y la tasa cayó a su nivel más bajo al final de la Segunda Guerra Mundial, 5 muertes por cada 100.000 miembros del servicio. Sin embargo, la tendencia comenzó a cambiar en Vietnam y ha empeorado sensiblemente desde 2004, con un fuerte repunte «que supera las tasas anteriores a la Segunda Guerra Mundial y las actuales entre la población civil», según el estudio. En 2017, la cifra alcanzó los 24,3 fallecimientos por cada 1.000 soldados.

«Los datos sugieren que los periodos de guerra han tenido un efecto de supresión en los índices de suicidio, en lugar de aumentarlos», explica Jeffrey Smith, profesor asociado del departamento de Historia de la Universidad de Hawaii y autor principal del estudio. «Esa tendencia negativa que asocia combate con el aumento de los suicidios en nuestro ejército es reciente». El hecho de que ese cambio de tendencia aparezca en dos de las guerras más largas de la historia de Estados Unidos apunta a la duración de los conflictos como posible factor, aunque según este investigador «esa asociación deberá ser un tema de investigación en el futuro».

Por otro lado, los autores reconocen que la antigüedad de algunas estadísticas puede hacer que sean algo imprecisas. Los datos más viejos proceden de informes del Cirujano General de EEUU, aunque los investigadores han optado por incluir sólo las muertes directamente clasificadas como suicidio; lo que implica excluir causas relacionadas, descritas en los diarios médicos con términos como «espíritu roto». «Es fácil imaginar que haya una infrarrepresentación del problema, pero eso no impide un análisis útil», matiza David Jones, profesor de Historia de la Ciencia en la Universidad de Harvard y autor de un comentario que acompaña al artículo. «Un modelo que explique tendencias pasadas puede ayudar a prevenir futuras muertes», añade Jones, «y a desvelar factores de estrés a corto y largo plazo asociados con el suicidio».

Hombres jóvenes, los más afectados

El informe se enmarca en un esfuerzo emprendido por el departamento de Defensa para atajar el preocupante aumento de las cifras de suicidio entre miembros del ejército, que incluye una inversión de 1.000 millones de dólares en la búsqueda de soluciones. No obstante, las autoridades son conscientes de que estudios similares -como uno realizado en Israel- apuntan a que el problema no es exclusivo de las fuerzas armadas norteamericanas. De hecho, ni siquiera se trata de un problema exclusivo del ejército.

En este sentido el Pentágono señalaba en un informe publicado el pasado septiembre que, una vez ajustados la edad y el género, la tasa entre los soldados es, más o menos, la misma que la del resto de la sociedad. Todos los estudios coinciden en que la población de mayor riesgo son los hombres jóvenes (principal segmento demográfico en los ejércitos) que en su mayoría eligen un arma como método para acabar con su vida. Pero más allá del estrés relacionado con los despliegues y el combate, «el Ejército no está aislado de los cambios sociales, culturales y económicos», explicaba el informe.

«Las cifras que tenemos no van en la dirección correcta», reconoció entonces Elizabeth Van Winkle, directora de la Oficina de Resiliencia en las Fuerzas Armadas norteamericanas. «En general las tasas entre nuestros militares son comparables a la de los civiles, pero eso no es ningún consuelo». Los expertos recuerdan que cualquier estudio relacionado con el suicidio es complejo, dado que es una decisión que resulta de muchos factores, personales y ambientales. No obstante los funcionarios del Pentágono han extraído algunas conclusiones. Por ejemplo, que la mayoría de los miembros del servicio que se quitan la vida no sufren enfermedades mentales previas. Además, los estudios sí demuestran que mejorar la atención médica y limitar el acceso a medios letales (como un mejor almacenamiento y control de las armerías) marca una diferencia positiva.

El Mundo