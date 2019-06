Día de las Fuerzas Armadas: ¿Hay algo que celebrar?

Santiago F. Reviejo

Sevilla lleva varios días tomada por las fuerzas armadas. Podría ser el comienzo de un parte de guerra o de la declaración de un alzamiento militar, pero se trata tan sólo de una celebración, dicen. En la capital de Andalucía se festeja hoy sábado el Día de las Fuerzas Armadas con la asistencia de los reyes de España, que presidirán el desfile por tierra, aire y río –mar no hay de momento en Sevilla- de más de 2.000 efectivos, 200 vehículos, 84 aeronaves, 4 barcos y un submarino, suficiente para montar una escaramuza.

Hay vecinos que se han quejado de todas estas molestias en programas de radio local, pero también son multitud los que están encantados con el listado de actos.

La razón de tal despliegue es la conmemoración del 30 aniversario de la primera participación de las fuerzas armadas española en operaciones en el extranjero, para lo cual se ha escogido como lema: «30 años defendiendo la paz en el mundo». Y la ciudad lo ha notado. Los ensayos previos al desfile de hoy han provocado cortes de calles, cambios en el recorrido de líneas de autobuses, atascos, demoras en las llegadas al trabajo y retrasos también de una veintena de vuelos civiles en el aeropuerto a causa de las pruebas de los aviones militares, los mismos que están causando ruido, mucho ruido en sus vuelos bajos sobre la capital que llegan a estremecerte. Hay vecinos que se han quejado de todas estas molestias en programas de radio local, pero también son multitud los que están encantados con el listado de actos que se ha organizado en torno a este día a los que dedican páginas y páginas los periódicos de la ciudad: exposiciones de diverso material militar, cruzar el río por un puente hecho con barcazas, concierto de bandas castrenses, acrobacias aéreas…

Y el alcalde, Juan Espadas, del PSOE, se ha puesto a la cabeza de la entrega de la ciudad a esta conmemoración militar. En su cuenta de Twitter decía ayer: «La primera jornada de actos de las Fuerzas Armadas en Sevilla nos ha dejado imágenes únicas en el río. Y como siempre una gran respuesta de sevillanos y sevillanas que han acompañado las demostraciones y exhibiciones».

No toda la ciudad piensa lo mismo, claro. No se tiene noticia de que se haya organizado algún tipo de protesta contra esta celebración, pero sí que hay diversas formaciones políticas, sindicales, ecologistas, pacifistas y antimilitaristas andaluzas que consideran esta conmemoración fuera de lugar y desproporcionada.

«Nosotros no estamos contra los militares como personas, como trabajadores, sino contra el sistema que los utiliza», asegura Juan José Ruiz

Juan José Ruiz, del sindicato Ustea, una de las organizaciones con mayor representación en la enseñanza pública en Andalucía, piensa que este tipo de celebraciones no son de lo más adecuado para la educación del alumnado escolar que acostumbra a ser llevado a exposiciones y exhibiciones de las fuerzas armadas como las que se han organizado estos días en Sevilla. «Ningún ejército defiende la paz. Nosotros no estamos contra los militares como personas, como trabajadores, sino contra el sistema que los utiliza», explica este profesor.

El sindicato Ustea ha puesto en marcha una campaña contra la militarización en los centros escolares, contra las visitas organizadas a las bases de Rota, en Cádiz, o al cuartel de la Legión en Almería, porque entiende que ese tipo de actividades no es beneficioso para la educación de niños y niñas. «A los chavales se les habla de un ejército que es mentira, de misiones humanitarias en las que también tienes que disparar contra la población si eres atacado… Queremos que se vea todo lo que hay detrás, las consecuencias, lo que se quita de invertir en educación, en sanidad por dedicarlo a gastos militares. Mientras que aquí se hacen recortes brutales en la enseñanza pública no se puede soportar un gasto militar gigantesco», subraya Juan José Ruiz.

En el ámbito político las críticas llegan desde Participa Sevilla, que se ha presentado en las pasadas elecciones municipales con Izquierda Unida, Podemos, Equo y otras formaciones Su concejal en funciones Julián Moreno reprocha, por un lado, el desembolso de dinero público que supone la organización de unos actos en los que sólo una hora de vuelo de un caza puede generar un gasto de varios miles de euros en combustible, y eso además, subraya, «en una ciudad que tiene seis de los quince barrios más pobres de España», según el Instituto Nacional de Estadística.

«No es necesario una celebración de tal magnitud. Se pueden hacer las cosas de otra manera», sostiene Julián Moreno, quien también critica un «desmedido uso del espacio público» de Sevilla, que se ha hecho –dice- sin haber informado, además, desde el Ayuntamiento de los cambios en la movilidad y de los cortes de calles, que han molestado mucho también al sector del taxi. Y otra cosa importante, añade el concejal de Participa: «Ésta es una tierra de paz y solidaridad y nos preocupa que se eduque sólo en la guerra».

También Cristóbal Orellana, de Ecologistas en Acción, se muestra absolutamente en contra de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. «Nos parece un show, un espectáculo. Todo esto es una barbaridad». Y mitad en broma, mitad en serio lanza una advertencia sobre los objetivos de los fastos que tienen ocupada a Sevilla: «Van a bombardear ideológicamente a la población con intensidad».

No en vano, Orellana, miembro también del Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC) que luchó contra el servicio militar obligatorio en los años ochenta y noventa, cree que no es baladí que se haya elegido Sevilla para una celebración de esta magnitud, ya que –señala- es la capital de la comunidad «más militarizada» de la Unión Europea, con dos bases compartidas con EEUU, Rota y Morón, varios destacamentos de la Legión y las circunstancias geoestratégicas que suponen Gibraltar y la frontera sur europea con África. «Todo esto que se ha organizado viene a intensificar un proceso que Andalucía rechaza».

Este integrante de Ecologistas en Acción se lleva las manos a la cabeza al ver el despliegue publicitario y de efectivos que se ha hecho en la capital andaluza, «una locura militarista en estado puro» –dice-, que responde a los intereses de unas fuerzas armadas que actúan en el exterior bajo el mando de la OTAN. «Parece increíble que puedan celebrar eso, un estado de guerra permanente que venden como si fuera la vía para la paz, cuando la Constitución dice que su papel es defender nuestras fronteras», se lamenta Cristóbal Orellana.

Una organización antimilitarista y feminista como Mujeres de Negro también ha puesto el grito en el cielo. «A mí me alucina, me irrita, que se sigan haciendo este tipo de desfiles para convencer a la población de que hay que gastar en armamento», dice Sofía Segura, madre de un insumiso condenado a prisión por un juzgado militar tras desertar del ejército en 1997, aunque nunca llegó a entrar en la cárcel.

A Sofía Segura le parece que este tipo de celebraciones retrotraen en el tiempo a nuestro país, en vez de apostar por avanzar en la solución de los conflictos a través de la vía del consenso y el diálogo. Esta portavoz de Mujeres de Negro, que vivió por su hijo la efervescencia y empuje de la lucha antimilitarista en España en décadas pasadas, echa de menos ahora ese arrojo en las nuevas generaciones. «En su momento hicieron una apuesta preciosa, valiente, que trajo sus frutos. Quizás hoy tendría que haber una apuesta más práctica, no sólo teórica en este terrreno».

Lo cierto es que una celebración del Día de las Fuerzas Armadas como la que hoy acoge Sevilla se hubiera encontrado en los años noventa con una importante respuesta en la calle del movimiento antimilitarista. La última movilización que se ha registrado en este ámbito es el encadenamiento el pasado miércoles de una veintena de activistas en contra del gasto militar en la puerta de la Feria Internacional de Defensa que ha tenido lugar en Madrid.

Fuente: https://www.publico.es/espana/dia-f...