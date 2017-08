España es el tercer exportador mundial de armas a Arabia Saudí En los últimos cuatro años, España ha multiplicado por 30 el valor de sus exportaciones de material militar. Sección:Informativa

Viernes 25 de agosto de 2017 0 comentario(s) 158 visita(s) España en el tercer principal exportador mundial de armas a Arabia Saudí, monarquía absoluta basada en una de las interpretaciones más rigoristas del islam, el wahabismo, que tiene una fuerte influencia en organizaciones terroristas como Estado Islámico o Al Qaeda. Este es uno de los datos recogidos por Infolibre, en una recopilación de los hechos que relacionan al Gobierno, a la Monarquía y a empresas españolas conpaises cercanos a visiones extremistas del islam. Entre ellas, también destaca que España ha multiplicado en los últimos cuatro años 29 veces el valor de sus exportaciones de armas a Arabia Saudí. Estas relaciones no han pasado inadvertidas desde el atentado en Catalunya, y varias organizaciones y figuras políticas como la CUP, el PCE o Podemos han declarado en contra de este comercio. «Para avanzar en la lucha contra el terrorismo es necesario que algunos partidos asuman lo que ha significado Arabia Saudí para el desarrollo de los mantras de los que se nutren las redes terroristas» declaró el secretario general de Podemos. En el sector armamentístico, desde 2013 a 2016, según datos oficiales, España exportó armas a Arabia Saudí por un valor total de 1.361,42 millones de euros, 29 veces más que en el periodo anterior 2009-2012, en los que el igreso fue de 46,22 millones de euros por la venta de armas y material militar al reino saudí. Estos datos son los que hacen a España el tercer principal exportador mundial de armas a Arabia Saudí, tras EEUU y Reino Unido, según se destaca en el informe El riesgo de la complicidad en la comisión de crímenes de derecho internacional. Este documento también alerta de que el material militar puede ser el que está siendo utilizado en los ataques que Arabia Saudí lanza regularmente contra Yemen desde 2015. Los viajes del rey Felipe VI al territorio saudí Otro de los ejemplos más destacados en las relaciones establecidas entre ambos países es el encuentro del rey Felipe VI en su primera visita oficial al monarca saudí. No fue solo, le acompañaron 25 organismos y empresas, cuatro de ellas (Acciona, ACS, Indra y Técnicas Reunidas) pertenecientes al Ibex 35, además de organismos como la CEOE, la Cámara de Comercio. Este no es el único encuentro oficial: según el ICEX, desde 2013 diferentes autoridades españolas han viajado nada menos que diez veces a Arabia Saudí. Algunas visitas: el ministro de Economía, Luis de Guindos, fue en 2013, Ana Pastor visitó el territorio tanto en 2014 como en 2015, y el exministro de Defensa, Pedro Morenés, se entrevistó con el entonces príncipe heredero y ahora monarca, el rey Salman, también en 2014.​ El actual rey Felipe VI también viajó a Arabia Saudí en 2015 con motivo del fallecimiento del rey Abdalá, monarca con el que su padre, el rey Juan Carlos I, mantuvo una relación «especialmente fluida» y que el rey fallecido definía como «profunda y duradera amistad». De hecho, como muestras de esta relación los monarcas saudíes han obsequiado a Juan Carlos I con regalos como el yate Fortuna en 1979, un barco que la familia real española usó durante 20 años. Público