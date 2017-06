Datos de la campaña de Objeción Fiscal al Gasto Militar de 2016 Alternativa Antimilitarista - Moc. Sección:Objeción Fiscal al Gasto Militar

Lunes 19 de junio de 2017 0 comentario(s) 140 visita(s) CERCA DE MEDIO MILLAR DE PERSONAS HAN HECHO OBJECIÓN FISCAL AL GASTO MILITAR EN 2016, DESVIANDO MÁS DE 57.500 EUROS A 88 DESTINOS ALTERNATIVOS, PARA NO CONTRIBUIR AL GASTO MILITAR En 2015, la administración gastó más de 33.000 millones de euros en armas, guerras y control social; es decir, 718 euros por cada uno de sus habitantes. En resistencia a esta situación, casi medio millar de personas(441 datos constatables), de ellas más de 40 nuevas, han desobedecido al gasto militar en el estado español a través de su declaración de la renta, negándose a colaborar con la militarización de los presupuestos y dedicando ese dinero a 88 destinos alternativos, donde realmente se defiende y construye el modelo de vida, desarrollo y sociedad que se quiere para el presente y el futuro. El dinero desviado a destinos alternativos es de: 57.692,63 Euros; con un promedio de aporte por persona de 140 euros. Participaron personas que residen en 35 provincias del estado español, entre ellas el colectivo más numerosos de objetoras fiscales al gasto militar fue en Catalunya, Bizkaia, Madrid, Alacant y Zaragoza. El destino que ha contado con más apoyos ha sido Stop Marenostrum con 61 objeciones de apoyo, les sigue el proyecto Coordinadora de ONGD de Lleida, con 42 objeciones y en tercer lugar el proyecto documental “Desobedece al olvido.La insumisión presa”, junto con Ecologistas en Acción,con 25 apoyos. Alternativa Antimilitarista.MOC INFORME DE PERSONAS PARTICIPANTES EN LA CAMPAÑA DE OBJECIÓN FISCAL AL GASTO MILITAR DE 2016 Como cada año, hacemos, desde Alternativa antimilitarista.MOC, un informe de los datos que hemos recibido y recogido de la campaña de Objeción fiscal al Gasto militar. Estos datos son los que corresponde a la declaración de la renta realizada en el 2016, del ejercicio económico del 2015. Las personas que han participado en la Campaña de Objeción fiscal al gasto Militar 2016 han sido 411. 41 personas contestaron que si era la primera vez que realizaban la declaración de Objeción fiscal al gasto militar y 120 la han realizado otros años, el resto no contestó a esta pregunta. El dinero desviado a destinos alternativos es de: 57.692,63 Euros; con un promedio de aporte por persona de 140 euros. Objeción Fiscal al Gasto Militar por provincias Participaron personas que residen en 35 provincias del estado español, entre ellas el colectivo más numerosos de objetoras fiscales al gasto militar fue en Catalunya, Bizkaia, Madrid, Alacant y Zaragoza. Albacete 1 Alicante/Alacant 28 Asturias 5 Badajoz 4 Barcelona 14 Bizkaia 48 Burgos 1 Cáceres 2 Cádiz 11 Catalunya 141(incorporada gente de Barcelona) Castelló/Castellón 1 Ciudad Real 7 Córdoba 2 Cuenca 1 Girona/Gerona 1 Guipúzkoa 2 Granada 6 Huelva 1 Huesca 2 Illes Balears/Islas Baleares 2 Las Palmas 10 León 1 Lugo 1 Málaga 1 Madrid 45 Murcia 1 Navarra 15 Pontevedra 1 Salamanca 2 Segovia 1 Sevilla 2 Santa Cruz de Tenerife 1 Valencia 11 Valladolid 2 Zaragoza 18 27 personas no contestaron su lugar de residencia. Los destinos alternativos Son 88 los destinos alternativos al Gasto militar recogidos este año, 226 personas nombraron cuál fue el mismo y 15 dejaron de contestar esta respuesta. Mostramos la relación de los mismos a continuación, con sus números de objeciones correspondientes. El destino que ha contado con más apoyos ha sido Stop Marenostrum con 61 objeciones de apoyo, les sigue el proyecto Coordinadora de ONGD de Lleida, con 42 objeciones y en tercer lugar “Desobedece al olvido”, junto con Ecologistas en Acción,con 25 apoyos. A continuación se muestra un cuadro con los destinos y el números de apoyos. 25 Apoyo al proyecto «Desobedece al olvido»: edición del libro/DVD «Las 13 puertas» (documental «Desobedientes. La insumisión presa») 3 Asociación cultural Punto Suspensivo 1 Acció Solidaria 2 Acción Solidaria Aragonesa 2 ADOC 1 AFIS, Asociació pel Futur de l’infant a Síria 1 AMDEBE Asociación de Mujeres de Béjar 1 Amics d’en Ferran 1 Argitan Barakaldo 2 Asamblea Antimilitarista de Madrid 2 Asoc. Coop. al Desarrollo Bilbotik Perura 1 Asoc. AMAL Esperanza Solidaridad Pueblo Saharaui. H 1 Asoc. Caminar 1 Asoc. Cultural El Erizo (Villanueva, Cáceres) 1 Asoc. Cultural La Bota. 1 Asoc. De Vecinos Carabanchel Alto, Madrid 16 Asociación Jardín Pirata (Sierra Norte de Madrid) 1 Asociación Mojopicón 2 Asoc. Patas Arriba el Mundoal Revés (Sierra Norte de Madrid) 1 Asoc. Por la Paz y el Desarrollo 1 Asoc. Soriana Recuerdo y Dignidad 2 Bakearen Etxea - WRI 4 Café d’Espacio 1 Campaña Banca Armada www.bancaarmada.org 1 Cáritas 1 Cáritas Bizkaia 1 Casa de la Paz Sevilla 4 CEAR 9 Centre Estudios Delás 8 Colla Ecologista La Carrasca (Alcoi) 16 Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau 42 Coordinadora de ONGD de Lleida 1 Cooperativa Integral d’Eivissa 1 Coordinadora Anti- privatización de la Sanidad Pública en Madrid 1 Dendros 4 Diagonal 6 Dones por Dones 25 Ecologistas en Acción 11 Ecologistas en Acción Andalucía 1 Onda no ni na 1 Emakume Internazionalistak 1 Eme Komunikazioa Pikara Magazine 1 Fondo de Solidaridad Internacional de la HOAC 6 Fundación Vivienda Digna 1 Fundación estudios Libertarios Anselmo Lorenzo 10 FundiPau 1 Garabide 1 Greenpeace 1 Harrera Taldea Asistenziala 1 Ingeniería Sin Fronteras Aragón 1 Ipcena- Lleida 23 KEM-MOC Bilbao; Caja de Resistencia 1 Komite internaziokalistak donostia (txoko internaziokalistak) 1 La CABA (Casa Autogestionada del Barrio de Aluche) 2 La Posada de los Abrazos 1 Maristas Azules de Alepo, ONG SED 6 Médicos Sin Fronteras 1 Mil Colinas 1 Movimiento ATD Cuarto Mundo España 1 Movimiento Extremeño por la Paz 1 Mujeres Transformando 1 Mundubat 1 Nepal AKI 1 Nono, espai d’aprenentatge. Col.lectiu Escola Lliure MAllorca 2 Ongietorri errefuxiatuak 3 ONGD la Tenda de Tot el Món 1 PAH Campo de Gibraltar 2 Plataforma de Afectados por la Hipoteca 1 Proactiva open arms 2 Psicólogas sin fronteras-Campaña CIEs NO 2 Radio Guiniguada- Las Palmas de Gran Canaria 1 Ràdio Klara Valencia 1 Red Pacifista y Feminista Mujeres de Negro 7 Refugiados 4 Soldepaz Pachakuti 61 Stop Marenostrum 1 SETEM Hego haizea 1 Fundación Amaranta 1 CNT 1 AAMOC Valencia 10 Zambra 7 Grup Antimilitarista Tortuga 4 Associació Terraviva (Crevillent) 4 Ateneu Cultural El Panical (Alcoi) 2 Col·lectiu Ecologista El Margalló (Elx) 4 Club Unesco (Alcoi) 1 Carrers del Món 1 Metges Sense Fronteres Los datos se recogieron en la encuesta de la página web de la campaña:http://www.nodo50.org/objecionfiscal/; así como datos enviados por correo electrónico, desde Ecologistas en acción de Andalucía; desde la coordinación de Madrid, con CGT, Ecologistas en Acción y la Asamblea Antimilitarista de Madrid y del Grup antimilitarista Tortuga, que recopiló de organizaciones como el SIOF en Catalunya y otras organizaciones que participan de esta campaña. 