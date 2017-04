Campamento de desarme de Trident Ploughshares en Coulport - julio 2017 Sección:La guerra empieza aquí. Parémosla desde aquí

Lunes 24 de abril de 2017 0 comentario(s) 154 visita(s) Del 8 al 6 julio de 2017 Aquí tenéis información sobre el campamento que quizá os ayude y unas guías que harán vuestra estancia más divertida y sin complicaciones. BIENVENIDXS AL CAMPAMENTO DE COULPORT El campamento Peaton Glen Wood está aproximadamente a una milla y media de la base de Coulport, al lado de las costas del lago Loch Long. Hay una pradera con hierba al lado de la carretera y a partir de ahí un hermoso bosque mixto. Estos nueve días son un gran punto que enfoca la campaña dirigida a llevar a cabo trabajo de desarme directo en las bases de Faslane y Coulport. También es un momento para fortalecer nuestra capacidad de trabajar juntxs, para acercar a más gente a esta campaña, para renovar nuestra visión y compromiso y para la diversión. No hace falta que formes parte del grupo Trident Ploughshares para participar en el campamento. Solo tienes que estar dipuestx a seguir nuestras guías noviolentas y serás bienvenidx. Habrá talleres cortos sobre la noviolencia para la gente que nunca ha participado en un campamento de desarme. RESERVAS Y REGISTRO Por favor enviadnos el formulario de reserva para que sepamos que vais a venir – Necesitamos esta información para planificar las instalaciones y encargar la comida por adelantado. Después registraos en la mesa de bienvenida cuando lleguéis al campamento. El registro es para vuestra seguridad y también porque nos ayuda a mantener el contacto con la gente después del campamento si es necesario. Esto incluirá el registro para poder ofrecer apoyo legal y para que podamos seguir la pista a la gente si les arrestan después de participar en una acción. A las personas que pasan una noche o más en el campamento se les pide que firmen la aceptación de unas simples guías de compromiso con la noviolencia y también acepten no consumir alcohol o drogas mientras están en el campamento. Por favor, tened en cuenta que podéis quedaros una parte o todo el tiempo que dura el campamento. TALLERES Además de los talleres de noviolencia mencionados arriba, tendremos una serie de talleres sobre temas relacionados con la campaña. Eres libre de traer materiales para hacer un taller sobre campañas antinucleares en las que estés involucradx. HERRAMIENTAS DE DESARME En el campamento tendremos una pequeña cantidad de herramientas para el desarme pero si tú eres capaz de traer tenazas para cortar tornillos, martillos, candados, cadenas, etc. ¡será mucho mejor! Por favor traed también instrumentos musicales, disfraces, tiza, material de malabares, etc, para que el desarme sea más divertido y colorido. CAMPING Necesitarás traer tu propia tienda y material para dormir. Por favor, colocad vuestras tiendas en el campo de arriba. El campo de abajo (junto a la cabina telefónica) está reservado para quienes no pueden físicamente acomodarse en el campo de arriba, y para la gente de la prensa y del apoyo legal. Por favor, no acampéis en el otro terreno (en dirección a Coulport), y procurad mantener el ruido junto a la casa bajo mínimos. Traed linternas que os permitan la movilidad en el campamento (y fuera de él) cuando esté oscuro. Os recomendamos también traer botas o zapatos de invierno -explorar las bases y sus alrededores implica atravesar terrenos húmedos y escarpados. El repelente de insectos es esencial. (Consejo: os recomendamos claramente el aceite para piel en espray de Avon, no solo es más efectivo sino que también es menos tóxico que la mayoría de los otros repelentes. Se vende como un hidratante y se puede comprar en su propia página web). El campamento tiene letrinas de compost. Podrás conseguir pequeñas cantidades de agua caliente de la cocina. En la cercana Helensburgh hay una piscina y una lavandería. Si deseas unirte pero no eres capaz de acampar, por favor, puedes hacer tú mismx otro tipo de arreglos para tu alojamiento o puedes también ponerte en contacto con nuestro grupo con tiempo suficiente para que podamos coordinar un alojamiento en las cercanías. PERROS Por favor, dejad vuestros perros en casa. Si se dan circunstancias muy especiales por las que os es difícil hacerlo, por favor contactar con nosotrxs antes de las fechas del campamento para consultarlo. Si se hace una excepción habrá un código muy estricto para el tratamiento a los perros. Los campos colindantes tienen ovejas. NIÑXS Este es un campo de acción y no hay previsión especial para cuidado de niñxs pequeñxs. Por favor, debéis tenerles permanentemente atendidxs o haced que alguien lo haga. Lxs niñxs de cualquier edad puede perderse en los bosques o resultar heridxs en la carretera o en las rocas. Por favor, advertirles de todos estos peligros. Es posible que algunas de las personas participantes en el campo organicen informalmente algunas actividades. JÓVENES La política de Trident Ploughshares es que cualquiera que tenga menos de 16 años tiene que asistir bajo la responsabilidad de otra persona adulta. Si tienes menos de 16 años pediremos que tu familia llegue a un acuerdo con alguien que tú conoces y que va a participar en el campamento para que traiga una carta de tu familia indicando que es la persona responsable. Y si tú barajas la posibilidad de implicarte en una acción que pueda conllevar arresto, necesitarás una carta de autorización para que esa persona pueda obtener tu custodia a pesar de que la policía puede insistir en que tienen que venir tus padres a recogerte. COMIDA Habrá una cocina comunitaria donde se preparará comida vegana. En otros momentos podrás tomar allí también algunas bebidas calientes y snacks. Se necesitarán personas voluntarias que ayuden en la preparación de las verduras, en el fregado, recogida de agua y leña para el fuego, etc.. Por favor, entregad vuestras donaciones para la comida en el bote de recogida que está en el área de la cocina o entregadlo al equipo de bienvenida cuando lleguéis. PRECIO No se pide una tasa por hacer camping pero sí esperamos que la gente haga donaciones según sus posibilidades, para cubrir los costes del campamento en su totalidad (por ejemplo para los teléfonos, la electricidad, el transporte, etc.) A modo orientativo os sugerimos entre 5 y10 libras por día lo cual incluye comida y bebida. No importa si no puedes contribuir – lo importante es estar aquí – te sugerimos la idea de que busques apoyos / sponsors en tu área local que te ayuden a cubrir los costes del campo. ORGANIZACIÓN DEL CAMPO, ASAMBLEAS, ETC. Esperamos que todas las personas que participan formen parte de grupos estables de afinidad para estar todxs conectados o que si no están dentro de grupos de afinidad propios los creen allí. Los procesos de toma de decisiones tendrán lugar en el campo y tendrán lugar durante las asambleas vespertinas a las que asistirán dos representantes de cada grupo de afinidad. Cada grupo de afinidad tendrá que organizarse para elegir a sus representantes y debatir sus aportaciones. Habrá una pequeña asamblea informativa cada día después de la cena. GRUPOS DE TAREAS Pedimos a cada una de las personas que forman los grupos que se implique en alguna de las tareas para que el trabajo relacionado con el desarme y el apoyo se haga de forma efectiva y que cada uno y cada uno pueda aportar su parte. Tendremos grupos de tareas para cocinar, mantenimiento del campo, asambleas de facilitación, apoyo legal, relación con la policía, medios de comunicación, registro e información, transporte, etc.. Cada cual podrá decidir en qué grupo le gustaría participar – y si tenéis más ideas podéis poneros en contacto con nosotrxs. (Más abajo podéis encontrar la forma de contactarnos). El Trust responsable del bosque Peaton Wood nos ha pedido que a cambio de permitirnos acampar allí podemos ayudarles haciendo algún trabajo. Se podrá cortar Rododendros, arrancar pequeños arbustos no deseados, reinstalando caminos y desagües, etc. COMUNICACIÓN Instalaremos una tienda de comunicación que tratará los temas relacionados con los medios de comunicación y el trabajo relacionado con el apoyo legal donde se podrán realizar otros trabajos básicos de oficina. Desde allí podremos facilitar que se inscriban y envíen correos a tu área local o país con relatos de lo que sucede en el campo (trae todos los detalles de contactos que necesites). Habrá electricidad para cargar los teléfonos así que no olvides tu cargador. TRANSPORTE Tendremos un minibús y algunos coches para movernos por los alrededores. El aparcamiento en el campo está limitado pero hay un pequeño espacio no muy lejos donde se puede aparcar bajo tu propia responsabilidad. Como tendremos una presencia segura de entusiastas policías asegúrate de que tu coche cumpla la legalidad. Las bicis serán útiles. (Es una ruta cuesta arriba de 15 millas desde Helensburgh Central Station) HORARIO DEL CAMPO Del Jueves 6 al viernes 7 de julio Montaje del campo Sábado 8 de julio Comienza el campo Domingo 9 de julio Programación de las acciones del campo y entrenamiento Desde el lunes 10 al viernes 14 Disrupción a los Trident¡¡¡ Miércoles 12 de julio Nos sumamos a la vigilia semanal que tiene lugar en Faslane de 4 a 5 pm. Sábado 15 de Julio Planificación de futuras acciones incluyendo el cierre de la Feria de Armas de Septiembre. Domingo 16 de julio Recogida de todos los materiales del campo y organización de viajes de vuelta Lunes 17 de julio Desmontaje del campo Durante el campo habrá muchas reuniones de grupos de afinidad según las acciones en las que se vaya a tomar parte. Anímate y participa en los grupos de afinidad que surjan sobre la marcha que tratarán de integrar todos los deseos, edades y habilidades. ¡AVÍSANOS SI VAS A VENIR! Para más información antes del comienzo del campo y para las reservas, visita nuestra página web: www.tridentploughshares.org e-mail: tp2000 gn.apc.org Teléfono: 0345 45 88 362 (Desde fuera de UK ++441968 6774 01) Cómo llegar a Peaton Wood Por carretera: Toma la A82 hasta Bunbarton y después la A814 hasta Helensburg. Continúa desde Helensburgh por la A814, atravesando Rhu, y en la primera rotonda (Faslane North Gate = puerta norte) gira a la derecha. Continúa derecho atravesando dos rotondas más. En la siguiente rotonda (Coulport main gate = puerta principal) gira a la izquierda. Aproximadamente una milla después encontrarás el campo en el lado izquierdo junto a una cabina telefónica. Puedes llegar a Helensburgh por tren. Hay dos trenes que tardan una hora desde el nivel bajo de Queen Street Station en Glasgow y que llegan a Helensburgh Central Station. El servicio de autobús a Coulport que pasa por el Tridents Ploughshares Camp sale de la parada frente a Helensburg Station cada hora durante el día hasta las 10pm. (excepto los domingos que sale cada 2 horas) Se tarda unos 45 minutos en el autobús desde Helensburgh pasando por Faslane Peace Camp, Faslane base, a través de Garelochhead y después gira a la derecha rodeando la península de Rosneath. Pídele a la persona que conduce el autobús que te permita bajar junto a la cabina telefónica de Ardpeaton. Si pierdes la conexión del último autobús en Helensburgh llámanos al campo al número 03454588362 e intentaremos que alguien pueda ir a recogerte. Nuestras directrices sobre la noviolencia son las siguientes. No me implicaré en ningún tipo de violencia física o verbal contra ninguna persona y no llevaré armas. No traeré o usaré ningún tipo de alcohol o drogas que no sea necesaria por prescripción médica Respetaré todos los acuerdos tomados concernientes a las acciones Actuaré sin asumir riesgos innecesarios en todo momento de forma responsable para asegurarme que no se causan daños a ningún ser vivo incluida mi persona. Despejaremos los bloqueos para permitir el paso de vehículos de emergencia (no la policía) tanto a la entrada como la salida del lugar y se continuará con el bloqueo una vez hayan pasado. Traducción realizada por Violeta, Ismael y Yolanda Clark-Juarros